МАГАТЭ: Киев попросил "освободить" Запорожскую АЭС

Украина обратилась к Международному агентству по атомной энергии и генеральному секретарю ООН с просьбой приехать на Запорожскую АЭС с инспекцией. Кроме того, в обращении потребовали "освободить" атомную электростанцию, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, МАГАТЭ действительно давно не инспектировал электростанцию в Запорожской области.

"Правительство Украины попросило нас приехать для выполнения обязательства. Эти инспекции на Украине должно проводить МАГАТЭ. Это не вопрос желания или желания, это обязанность", — пояснил Гросси CNN.

Как подчеркнул глава МАГАТЭ, визит на украинскую АЭС ни каким образом "не легализует права России" на станции.

"Когда я туда поеду, я поеду туда по тому же соглашению, которое Украина заключила с МАГАТЭ, а не с Российской Федерацией. Украина!", — резюмировал Гросси.