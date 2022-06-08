Украина хочет купить израильский "Железный купол"

Украина хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы Киеву не нужно, сообщает израильское издание Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.

"Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", — заявил дипломат.

По его словам, Украина не нуждается в пожертвовании системы ПВО. Отмечается, что Киев хочет её купить.

Если израильская система ПВО "Железный купол" всё же будет передана ВСУ, то для России она не представляет особой опасности. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Всё дело в параметрах работы, которые у данной системы ограничены.