Украина хочет приобрести у Израиля систему противоракетной обороны "Железный купол", при этом "пожертвование" системы Киеву не нужно, сообщает израильское издание Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
"Нам нужна помощь Израиля… Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", — заявил дипломат.
По его словам, Украина не нуждается в пожертвовании системы ПВО. Отмечается, что Киев хочет её купить.
Если израильская система ПВО "Железный купол" всё же будет передана ВСУ, то для России она не представляет особой опасности. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Всё дело в параметрах работы, которые у данной системы ограничены.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.