Пресс-секретарь Белого дома перепутала президентов Бразилии и Венесуэлы

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала Бразилию и Венесуэлу. Отвечая на острый вопрос об участии стран в Саммите Америк, официальный представитель администрации США перепутала лидеров государств.

На брифинге Жан-Пьер спросили об условиях, которые выдвинул президент Бразилии Жаир Болсонару, чтобы приехать на американский саммит. Но видимо, пресс-секретарь не поняла о ком речь.

"США продолжают признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

Как подчеркнула пресс-секретарь, представители Гуаидо (имея в виду Болсонару. — Прим. ред.) не смогут прийти лишь на официальную часть саммита, но участвовать в работе, говоря о возможной делегации из Бразилии. О Венесуэле вопросов Жан-Пьер никто так и не задали.