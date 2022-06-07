В Черногории оправдались за запрет на пролёт самолёта Лаврова

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич объяснил, почему его страна закрыла воздушное пространство для самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Сергей Лавров собирался на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, однако его планы были нарушены из-за препятствий, которые учинили ему Северная Македония, Черногория и Болгария. Эти страны не позволили министру иностранных дел РФ пролететь над их территорией.

В Черногории объяснили своё решение препятствовать Лаврову посетить Сербию.

"Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя с введением санкций против России", — объяснил Кривокапич.

Кривокапич посоветовал Лаврову приехать в Сербию поездом, так как "железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено".

Ранее сообщалось, что визит Лаврова в Сербию провалился из-за негибкости системы МИД.