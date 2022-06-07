Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич объяснил, почему его страна закрыла воздушное пространство для самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Сергей Лавров собирался на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, однако его планы были нарушены из-за препятствий, которые учинили ему Северная Македония, Черногория и Болгария. Эти страны не позволили министру иностранных дел РФ пролететь над их территорией.
В Черногории объяснили своё решение препятствовать Лаврову посетить Сербию.
"Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя с введением санкций против России", — объяснил Кривокапич.
Кривокапич посоветовал Лаврову приехать в Сербию поездом, так как "железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено".
Ранее сообщалось, что визит Лаврова в Сербию провалился из-за негибкости системы МИД.
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