Украина обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России

Украина обстреливает гаубицами Североатлантического альянса приграничные районы России с территории элеватора в Харьковской области. По предварительным данным, речь идёт об американском орудии M777.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, несмотря на дефицит зерна и угрозу кризиса с продовольствием, украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты переработки и хранения зерна в военных целях.

Гаубица M777 производства США размещена в Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ. Также, по словам генерала, в населенном пункте Губаревка Харьковской области на территории элеватора боевики подразделений территориальной обороны разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции артиллерии.

В поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевка Сумской области в ангарах зерно- и картофелехранилищ размещены подразделения военных Украины, а на прилегающей территории расположена тяжелая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня (РСЗО).

В населенном пункте Новодонецкое ДНР боевики разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

Большинству россиян, далёких от военной стратегии, кажется очень странным, что ВС РФ не наносят ответных ударов по украинским центрам принятия решений. Понятно, что Россия, в принципе, бережет гражданскую инфраструктуру Украины. Но надо ли?

Как пояснил в интервью Pravda. Ru военный эксперт, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора, при обсуждении этих вопросов "требуется более ёмкий взгляд на происходящее".