"Умельцы" из Винницы придумали, как улучшить систему ПВО боевиков ВСУ

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что некие "умельцы" из Винницы придумали, как улучшить систему противовоздушной обороны (ПВО) боевиков ВСУ. Он добавил, что их идеи уже изучают в украинском Генштабе.

Борзов с гордостью рассказал, что благодаря "винницкому ноу-хау" удалось значительно повысить эффективность системы ПВО в регионе. Он также добавил, что при создании были применены современные технологии. Борзов надеется, что Генштаб внедрит это изобретение по всей территории Украины.

Что именно создали "винницкие изобретатели" Борзов рассказывать не стал. Но подобная инновация явно необходима украинским военным, так как их ПВО на прошлой неделе сбили по ошибке собственный Су-27. Скорее всего, это заявление было сделано ради того, чтобы люди забыли про эту промашку украинских военных.