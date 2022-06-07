Стало известно о начале подготовки Мелитополя к референдуму о воссоединении с Россией, сообщает РИА Новости.
"Мы знаем, что наше будущее едино с Россией", — сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко.
Она заявила о визите в город первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Отмечается, что он выразил благодарность работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни. Данильченко при этом поблагодарила Москву за помощь и поддержку.
Напомним, в конце мая в центре освобожденного Мелитополя террористами был взорван заминированный автомобиль. Террористы из Киева планировали убийство экс-депутата Балицкого.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.