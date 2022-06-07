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В Мелитополе анонсировали референдум о воссоединении с Россией

Мир

Стало известно о начале подготовки Мелитополя к референдуму о воссоединении с Россией, сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что наше будущее едино с Россией", — сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко.

Она заявила о визите в город первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Отмечается, что он выразил благодарность работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни. Данильченко при этом поблагодарила Москву за помощь и поддержку.

Напомним, в конце мая в центре освобожденного Мелитополя террористами был взорван заминированный автомобиль. Террористы из Киева планировали убийство экс-депутата Балицкого.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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