В Мелитополе анонсировали референдум о воссоединении с Россией

Стало известно о начале подготовки Мелитополя к референдуму о воссоединении с Россией, сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что наше будущее едино с Россией", — сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко.

Она заявила о визите в город первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Отмечается, что он выразил благодарность работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования и руководству в целом за налаживание мирной жизни. Данильченко при этом поблагодарила Москву за помощь и поддержку.

Напомним, в конце мая в центре освобожденного Мелитополя террористами был взорван заминированный автомобиль. Террористы из Киева планировали убийство экс-депутата Балицкого.