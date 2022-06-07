3,5 миллиона беженцев с Украины оказались в Польше с начала спецоперации. Власти признают, что справляться с потоком мигрантов становится всё сложнее. Россияне, которые по разным причинам оказались в Польше, рассказывают, что в стране стало невыносимо жить.
Украинские беженцы требуют извинений за армию России, травят на работе и угрожают. Об этом рассказал россиянка по имени Ольга. Другие мигранты рассказывают, что стараются не разглашать своё гражданство и не говорить на русском языке, чтобы не вызывать негатив и агрессию украинцев и самих поляков, так как последние часто винят россиян в проблемах страны.
"Россиянам сюда лучше не соваться. У меня вообще вопрос, будут ли сюда пускать русских. <…> Да и в целом здесь некомфортно. Машины с нашими номерами бьют, на домах и остановках висят антироссийские плакаты", — поделилась гражданка РФ в беседе с "МК".
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