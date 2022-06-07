На Украине Невзорову* предложили вступить в ВСУ и отправиться на фронт

Бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал жалобы журналиста Александра Невзорова* на то, что его жёстко приняли на Украине.

Ранее журналист Невзоров* переехал из России на Украину, где тут же получил гражданство "за выдающиеся заслуги" перед страной. Однако в интервью местному блогеру Невзоров* пожаловался на довольно жёсткий приём украинцев.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко считает, что реакция украинцев вполне объяснима, поскольку они считают всех русских врагами. Кроме того, предателей везде ненавидят. По мнению украинского политика, националисты не дадут Невзорову* спокойно жить на Украине.

"Тому много примеров. Взять хотя бы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Где он? В гробу", — сказал экс-нардеп в беседе с "ПолитРоссией".

Чтобы заслужить доверие своих новых сограждан, Невзорову* нужно отправиться на фронт, как это сделал российский актёр Анатолий Пашинин, уверен Журавко.

В противном случае журналисту необходимо покинуть Украину и двинуться в Польшу или страны Западной Европы, добавил собеседник издания.

* внесён Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента