Пленный военный ВСУ: "Из командования никого не было в Красном Лимане"

Пленный украинский военнослужащий рассказал о том, как их бросило командование, сбежав с района Красного Лимана.

Спецоперация (СВО) России на Украине продолжается. Ежедневно в плену у союзных сил РФ и ЛДНР оказываются десятки украинских военнослужащих. Источник "RusVesna" передал изданию видео, на котором военнопленный ВСУ рассказывает о том, как их бросило командование под Красным Лиманом. Он заявил, что, несмотря на проблемы со здоровьем его призвали на службу. После некачественной боевой подготовки их отправили в район Красного Лимана окапываться. После сообщения, что начался бой, командование бросило их.

"Нас уведомили, что начался бой. Началась суматоха, я побежал к товарищам. Из командования никого не было там", — рассказал военнопленный.

По словам пленного, начальство перестало давать какие-то команды, и им пришлось самим принимать решение, что делать. Военный ВСУ не знал, где находятся позиции и куда отступать. Он полз вдоль дороги и попал на пост ВС РФ.