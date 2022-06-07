Пленный украинский военнослужащий рассказал о том, как их бросило командование, сбежав с района Красного Лимана.
Спецоперация (СВО) России на Украине продолжается. Ежедневно в плену у союзных сил РФ и ЛДНР оказываются десятки украинских военнослужащих. Источник "RusVesna" передал изданию видео, на котором военнопленный ВСУ рассказывает о том, как их бросило командование под Красным Лиманом. Он заявил, что, несмотря на проблемы со здоровьем его призвали на службу. После некачественной боевой подготовки их отправили в район Красного Лимана окапываться. После сообщения, что начался бой, командование бросило их.
"Нас уведомили, что начался бой. Началась суматоха, я побежал к товарищам. Из командования никого не было там", — рассказал военнопленный.
По словам пленного, начальство перестало давать какие-то команды, и им пришлось самим принимать решение, что делать. Военный ВСУ не знал, где находятся позиции и куда отступать. Он полз вдоль дороги и попал на пост ВС РФ.
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