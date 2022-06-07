Зеленский отказался от помощи России с вывозом зерна из украинских портов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит судам России вывезти зерно из заблокированных портов. Как подчеркнул президент, договориться с Москвой по этому вопросу невозможно.

"Все прекрасно понимают, что мы не пустим российские суда в украинские порты, так как они ежедневно нас атакуют", — объяснил руководитель страны, слова которого приводит Financial Times.

При этом Зеленский поддержал идею морского коридора. Однако к нему должны иметь доступ все страны, кроме РФ, отметил президент.

Ранее он назвал лучшим способом разблокировать украинские порты передачу ВСУ противокорабельных систем.

"Мы работаем над этим", — заключил глава государства.