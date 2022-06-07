Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит судам России вывезти зерно из заблокированных портов. Как подчеркнул президент, договориться с Москвой по этому вопросу невозможно.
"Все прекрасно понимают, что мы не пустим российские суда в украинские порты, так как они ежедневно нас атакуют", — объяснил руководитель страны, слова которого приводит Financial Times.
При этом Зеленский поддержал идею морского коридора. Однако к нему должны иметь доступ все страны, кроме РФ, отметил президент.
Ранее он назвал лучшим способом разблокировать украинские порты передачу ВСУ противокорабельных систем.
"Мы работаем над этим", — заключил глава государства.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.