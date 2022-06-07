Пленный националист ВСУ рассказал о "курсах лидерства" канадских инструкторов

Пленный националист ВСУ рассказал об обучении у канадских инструкторов и об уроках, которые им давали.

Операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Ежедневно в плену у союзных сил оказываются десятки украинских военнослужащих. В Сети появилось видео, как один из националистов ВСУ рассказывает о "курсах лидерства", которые им преподавали в течение месяца канадцы.

По словам пленного, курсы представляли собой изучение международных конвенций, управление подразделением и психологические курсы. По мнению канадских инструкторов, самый эффективный способ вывести бойца из ступора во время боя — это ударить его чем-нибудь. Но перед этим обязательно нужно забрать у военного оружие, чтобы тот не смог ответить.

"Курсы представляли собой изучение международных конвенций, управление подразделением и психологические курсы — как вывести в бою своего бойца из ступора. Самый эффективный способ — это чем-то его ударить, но сначала отобрать оружие, чтобы он тебя не завалил", — рассказал пленный.