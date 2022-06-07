Британский премьер Борис Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нельзя принуждать к заключению невыгодного мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщило издание Guardian, ссылаясь на заявление представителя британца, сделанное после заседания кабмина.
"Он заявил, что крайне важно, чтобы на Зеленского не оказывалось давление с целью заключения плохого мирного соглашения, отметив, что такие договоры не длятся долго", — цитирует газета представителя Джонсона.
Также Джонсон обещал не ослаблять поддержку Киеву и отмечает, что Лондон готовит новые антироссийские санкции.
Ранее лидер Незалежной говорил, что в мире усталость от "украинской ситуации" нарастает и их начинают подталкивать к невыгодному результату в вопросе договоренностей с Россией.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.