Борис Джонсон: Зеленского нельзя принуждать к "плохому" миру с Россией

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нельзя принуждать к заключению невыгодного мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщило издание Guardian, ссылаясь на заявление представителя британца, сделанное после заседания кабмина.

"Он заявил, что крайне важно, чтобы на Зеленского не оказывалось давление с целью заключения плохого мирного соглашения, отметив, что такие договоры не длятся долго", — цитирует газета представителя Джонсона.

Также Джонсон обещал не ослаблять поддержку Киеву и отмечает, что Лондон готовит новые антироссийские санкции.

Ранее лидер Незалежной говорил, что в мире усталость от "украинской ситуации" нарастает и их начинают подталкивать к невыгодному результату в вопросе договоренностей с Россией.