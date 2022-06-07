Десятки британских десантников устроили оргию на территории казармы

Западные издания сообщают, что десятки британских десантников устроили оргию на территории казармы.

Издание The Sun сообщает, что некую рыжую женщину "контрабандой доставили в казарму" элитного парашютно-десантного полка 16-й бригады в Колчестере, графство Эссекс. Видеозапись оргии попала к армейскому командованию, и Королевская военная полиция начала расследование по этому инциденту.

"Армия ожидает от всего личного состава высочайших стандартов поведения. Любой, кто не соблюдает эти стандарты, будет подвергнут расследованию", — заявил представитель армии.

Это не первая подобная история, где замешаны британские военные. В 2020 году с британской атомной подлодки HMS Vigilant с позором уволили офицера, который был слишком пьян, чтобы отвечать за ядерное оружие.

Ранее 35 членов экипажа заразились коронавирусной инфекцией после того, как покинули базу ВМС США в Кингс-Бэй и пустились во все тяжкие. Военные прошлись по стриптиз-клубам, барам и ресторанам. Среди заболевших были врач и старпом.

В 2017 году девять военнослужащих этой же подводной лодки были отстранены от работы, потому что в их крови был обнаружен кокаин. После этой истории HMS Vigilant начали называть "HMS Секс и кокаин".