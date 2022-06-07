Президент Украины Владимир Зеленский вновь сообщил о готовности вести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета Financial Times.
"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным", — пишет газета, которая провела видеоконференцию с участием украинского лидера.
Также Зеленский в очередной раз призвал западные страны увеличить военную помощь Украине.
В понедельник, 6 июня Зеленский заявил, что мир начинает уставать от ситуации на Украине и некоторые страны начинают подталкивать Киев к невыгодным для него договоренностям с Россией.
После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине представители двух стран начали вести переговоры о дипломатическом разрешении конфликта, однако в апреле диалог был прерван по Киева. С тех пор двусторонние контакты не возобновлялись.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад не разрешает киевскому режиму возвращаться к переговорам с Москвой.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.