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Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский вновь сообщил о готовности вести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета Financial Times.

Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным

"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным", — пишет газета, которая провела видеоконференцию с участием украинского лидера.

Также Зеленский в очередной раз призвал западные страны увеличить военную помощь Украине.

В понедельник, 6 июня Зеленский заявил, что мир начинает уставать от ситуации на Украине и некоторые страны начинают подталкивать Киев к невыгодным для него договоренностям с Россией.

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине представители двух стран начали вести переговоры о дипломатическом разрешении конфликта, однако в апреле диалог был прерван по Киева. С тех пор двусторонние контакты не возобновлялись.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад не разрешает киевскому режиму возвращаться к переговорам с Москвой.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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