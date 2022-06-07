Financial Times: Зеленский снова захотел вступить в переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вновь сообщил о готовности вести мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета Financial Times.

"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным", — пишет газета, которая провела видеоконференцию с участием украинского лидера.

Также Зеленский в очередной раз призвал западные страны увеличить военную помощь Украине.

В понедельник, 6 июня Зеленский заявил, что мир начинает уставать от ситуации на Украине и некоторые страны начинают подталкивать Киев к невыгодным для него договоренностям с Россией.

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине представители двух стран начали вести переговоры о дипломатическом разрешении конфликта, однако в апреле диалог был прерван по Киева. С тех пор двусторонние контакты не возобновлялись.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Запад не разрешает киевскому режиму возвращаться к переговорам с Москвой.