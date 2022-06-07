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Зеленский: санкций Запада не подействовали на позицию России

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что антироссийские ограничительные меры западных политиков не повлияли на Москву. Также президент осудил союзников, которые призывают остановить боевые действия без условий.

"Санкции не особо подействовали на позицию РФ", — подчеркнул глава Украины, слова которого приводит Financial Times.

По словам руководителя страны, его коллеги должны потребовать от российских властей прекратить наступление. Вместе с этим Зеленский возмутился, что некоторые политики пытаются смягчить ограничения в отношении Москвы, так как хотят сохранить бизнес.

Ранее иранский дипломат Мохсен Пакайин рассказал о негативных последствиях санкций против России. Как отметил бывший посол в Азербайджане, меры ударили по Вашингтону и его партнёрам.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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