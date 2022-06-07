Басурин: ВСУ усиленно обстреливали Донецк, так как потеряли 700 своих бойцов

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ВСУ усиленно обстреливали Донецк, так как потеряли 700 своих солдат и 100 единиц техники.

В эфире "Россия 1" Басурин рассказал, что союзными силами был нанесён удар по скоплению войск ВСУ. В результате атаки было ликвидировано около 100 единиц различной гусеничной, колесной, специальной техники и 700 военных. Басурин предполагает, что от злобы боевики ВСУ начали сильный обстрел тех жилых кварталов, которые раньше никогда не обстреливались.

"Это жилые кварталы центра города, как два дня назад, вчера, позавчера, три дня назад. Чтобы люди понимали, почему начали обстреливать город и какая в этом причина. Вот сейчас я могу частично об этом сказать", — объяснил Басурин.

В последние дни ВСУ ведут интенсивные обстрелы Донецка. 30 мая украинские военный использовали 155-миллиметровую артиллерию и выпустили по жилым районам четыре ракеты из реактивной системы залпового огня "Смерч". Есть погибшие.