НАТО не предоставит гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Альянс не намерен гарантировать России неразмещение ядерного оружия на территории указанных стран. Такое заявление сделал помощник генсека НАТО Камиль Гран в интервью швейцарской телекомпании RTS.

"Каждое государство обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения", — ответил он на вопрос о гарантиях России в случае размещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии при их возможном вступлении в НАТО.

По его словам, каждая страна в составе Альянса в праве суверенно решать вопросы о ядерных вооружениях.

Гран отметил, что "военная реакция" РФ при вступлении указанных стран в НАТО была бы неоправданной. По его словам, российская сторона и сама заявляла об отсутствии необходимости такой реакции. Он так же полагает, что разногласия между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу расширения Альянса будут решены к саммиту.