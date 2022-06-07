Сатановский о поставках Киеву американских РСЗО: мало ли что обещали

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украине мало обещанных США четырёх ракетных систем HIMARS, а кроме того, дальность снарядов не такая, как хотелось бы Киеву. Однако главный пропагандист режима не понимает, почему американцы не дают то, что просят. Своё мнение по этому поводу высказал политолог Евгений Сатановский.

Эксперт заметил, что Арестович назвал конкретные цифры. По его расчётам получается, что для перелома ситуации ВСУ нужно 60 РСЗО, а для остановки российской армии — 40.

Однако в Вашингтоне не дают требуемое количество не потому, что жалеют украинцев или жалко денег, а просто потому, что народ там совсем не склонен к быстрому и неотвратимому суициду. И хорошо понимает, какой ответ даст Москва на такого рода поставки, объяснил аналитик.

Но если РСЗО будут поставлять помаленьку, да ещё с ограниченным радиусом действия, то с одной стороны риск нарваться на большую войну с ответом по американской территории, вроде, невелик, а с другой стороны и Конгресс доволен, и республиканцам сказать нечего, и все союзные обязательства в отношении Киева выполнены, добавил политолог.

А то, что обещали Украине, так это мало ли что кто кому обещал. Пора бы и догадаться, что их попросту развели, заключил эксперт.