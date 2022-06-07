Царёв: "Налаживание жизни на освобождённых территориях — заслуга Аксёнова"

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв считает, что налаживание жизни на освобождённых территориях Украины полностью заслуга главы Крыма Сергея Аксёнова.

"Глядя, как налаживается жизнь на новых территориях, которые примыкают к Крыму. Сейчас это происходит в десятки раз быстрее, чем в Донецке и Луганске. Во многом это заслуга главы Крыма Сергея Аксёнова, который воспринимает проблемы людей, который там находятся — лично, близко", — отметил он.

По его словам, Аксёнов в случае необходимости не стесняется звонить даже президенту РФ Владимиру Путину.

"В любой момент может взят трубку и позвонить, вплоть до Владимира Путина. Ведь многие стесняются", — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области готовится референдум о создании народной республики. Руководство Крыма обеспечит подготовку к её вхождению в состав РФ.