Украинская армия может вскоре оставить свои позиции под натиском Союзных сил России. При этом потери ВСУ могут исчисляться сотнями тысяч бойцов. Так считает бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти.
По мнению отставного военачальника, реально речь может идти о потери в спецоперации до 200 тысяч украинских солдат.
200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня, заметил генерал. Он добавил, что в поле зрения американских кураторов просто нет этого огромного числа военных.
"Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены", — заключил Твитти.
Ранее генерал заявлял, что для Киева может быть слишком поздно, и он потеряет намного больше, если не начнёт договариваться с Россией сейчас.
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