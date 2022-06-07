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Генерал Твитти: потери ВСУ в спецоперации могут составить 200 тысяч солдат

Мир

Украинская армия может вскоре оставить свои позиции под натиском Союзных сил России. При этом потери ВСУ могут исчисляться сотнями тысяч бойцов. Так считает бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти.

По мнению отставного военачальника, реально речь может идти о потери в спецоперации до 200 тысяч украинских солдат.

200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня, заметил генерал. Он добавил, что в поле зрения американских кураторов просто нет этого огромного числа военных.

"Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены", — заключил Твитти.

Ранее генерал заявлял, что для Киева может быть слишком поздно, и он потеряет намного больше, если не начнёт договариваться с Россией сейчас.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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