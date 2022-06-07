Украинский журналист Дмитрий Василец считает, что российская армия справляется с предвыборными обещаниями президента Украины Владимира Зеленского об устранении в стране олигархов лучше, чем он сам.
"Вот уж не думал, что реальная "деолигархизация" начнется с помощью российской армии и ценой таких жертв. Выходит, армия РФ выполняет предвыборные обещания Зеленского лучше, чем сам Зеленский", — подчеркнул он.
По мнению журналиста, вполне реально, что следующим шагом станет реальное "народовластие", а потом настоящее "Большое строительство".
Напомним, в Херсонской и Запорожской области началась национализация предприятий олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.