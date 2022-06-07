Василец: "Армия РФ выполняет предвыборные обещания Зеленского лучше, чем он сам"

Украинский журналист Дмитрий Василец считает, что российская армия справляется с предвыборными обещаниями президента Украины Владимира Зеленского об устранении в стране олигархов лучше, чем он сам.

"Вот уж не думал, что реальная "деолигархизация" начнется с помощью российской армии и ценой таких жертв. Выходит, армия РФ выполняет предвыборные обещания Зеленского лучше, чем сам Зеленский", — подчеркнул он.

По мнению журналиста, вполне реально, что следующим шагом станет реальное "народовластие", а потом настоящее "Большое строительство".

Напомним, в Херсонской и Запорожской области началась национализация предприятий олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука.