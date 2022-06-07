Военэксперт: Путин может "застеклить" Украину без ядерного оружия

Российский президент Владимир Путин заявил, что в случае получения Киевом западных ракет дальнего действия будет рассмотрена возможность ударов по тем объектам, которые пока не тронуты. То есть пообещал ударить по тем самым "центрам принятия решений”.

По словам главы государства, у Украины в начале операции насчитывалось 515 реактивных систем залпового огня (РСЗО), к настоящему времени 380 уничтожены, но Запад пополняет их количество.

Ничего в этом нового нет, поскольку украинская армия имела на вооружении системы советского и российского производства, так что говорить о резко возросших рисках не очень-то уместно.

Эксперты тут же задумались о том, как будет отвечать Россия. Как пояснил "Свободной прессе" доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, пока никаких ответов не было потому, что в этом конфликте есть определенные "красные линии".

"Идёт денацификация и демилитаризация, но пока украинцы не переходят красную линию, Россия не станет разносить всё в пепел. Вот если зарубежные ракеты попадут, скажем, по Курску, то этот факт станет прецедентом. Потому важен не сам удар, а вероятность удара, которую обозначает Путин", — отметил эксперт. "Путин бахнет. Он долго терпит, готовится "бахнуть", но после может "застеклить" Украину без всякого ядерного оружия", — пишут военные эксперты в соцмедиа.

А вот политолог Андрей Дмитриев добавил: важно, чтобы в данном случае слова не расходились с делами. Об этих центрах уже говорили — конкретики пока ноль. Зато постоянно идут обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой... По идее, давно пора ударить по бункерам и штабам. Дрезден в своё время никто не пожалел, напомнил он.

Не исключено, что речь идёт об ударах по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Результативность поставок равна нулю

Такая реакция Москвы может стать поводом для США и ЕС отказать Украине в её непомерных требованиях поставок оружия. Как аргумент это могут использовать и политики Запада.

Фраза же о том, что ПВО РФ легко справляется с украинскими ракетами, озвучена, чтобы успокоить граждан РФ, жителей ДНР, ЛНР и территорий Херсонской и Запорожской областей, перешедших под контроль российских военных в ходе спецоперации. Заодно и даёт понять Западу, что результативность поставок равна нулю.

Тем более что нередки ситуации, связанные со случаями захвата такого оружия российскими военными, нелегальной продажи подобных вооружений с территории Украины недружественно настроенным к НАТО государствам или махинации уже на месте. Но лобби таких поставок сильнее некуда.

В Германии логистикой поставок оружия из 23 стран занимается 10-я группа спецназа США, разрабатывая все новые маршруты. В Германии и Польше украинцы проходят обучение с гаубицами M777 и РСЗО "HIMARS".

Несмотря на призывы к мирным переговорам из ЕС и не только, по программной статье Байдена в New York Times понятно, что администрация Белого дома не поддерживает эту идею, предпочитая сохранять конфликт на "нейтралке".

Новые системы РСЗО должны придать некий импульс, поскольку украинцы "устали". Потому об ответных мерах думать всё равно придётся.