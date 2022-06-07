EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Конашенков: Зеленский солгал, заявив, что РФ разрушает объекты культуры Украины
Украинские военные используют Google Translate из-за незнания техники НАТО
American Thinker: НАТО не победит Россию без ядерной атаки
Российские военные уничтожили гаубицы из США и Норвегии на Украине
Генерал Твитти: потери ВСУ в спецоперации могут составить 200 тысяч солдат
Собчак об изгойстве Овсянниковой: "Условный перебежчик"
Василец: "Армия РФ выполняет предвыборные обещания Зеленского лучше, чем он сам"
Польша о полковнике в Северодонецке: "Случайное совпадение имени и фамилии"
Минобороны: армия РФ уничтожила две установки РСЗО "Град" и девять танков ВСУ

Военэксперт: Путин может "застеклить" Украину без ядерного оружия

Мир

Российский президент Владимир Путин заявил, что в случае получения Киевом западных ракет дальнего действия будет рассмотрена возможность ударов по тем объектам, которые пока не тронуты. То есть пообещал ударить по тем самым "центрам принятия решений”.

Военэксперт: Путин может "застеклить" Украину без ядерного оружия

По словам главы государства, у Украины в начале операции насчитывалось 515 реактивных систем залпового огня (РСЗО), к настоящему времени 380 уничтожены, но Запад пополняет их количество.

Ничего в этом нового нет, поскольку украинская армия имела на вооружении системы советского и российского производства, так что говорить о резко возросших рисках не очень-то уместно.

Эксперты тут же задумались о том, как будет отвечать Россия. Как пояснил "Свободной прессе" доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, пока никаких ответов не было потому, что в этом конфликте есть определенные "красные линии".

"Идёт денацификация и демилитаризация, но пока украинцы не переходят красную линию, Россия не станет разносить всё в пепел. Вот если зарубежные ракеты попадут, скажем, по Курску, то этот факт станет прецедентом. Потому важен не сам удар, а вероятность удара, которую обозначает Путин", — отметил эксперт.

"Путин бахнет. Он долго терпит, готовится "бахнуть", но после может "застеклить" Украину без всякого ядерного оружия", — пишут военные эксперты в соцмедиа.

А вот политолог Андрей Дмитриев добавил: важно, чтобы в данном случае слова не расходились с делами. Об этих центрах уже говорили — конкретики пока ноль. Зато постоянно идут обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой... По идее, давно пора ударить по бункерам и штабам. Дрезден в своё время никто не пожалел, напомнил он.

Не исключено, что речь идёт об ударах по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Результативность поставок равна нулю

Такая реакция Москвы может стать поводом для США и ЕС отказать Украине в её непомерных требованиях поставок оружия. Как аргумент это могут использовать и политики Запада.

Фраза же о том, что ПВО РФ легко справляется с украинскими ракетами, озвучена, чтобы успокоить граждан РФ, жителей ДНР, ЛНР и территорий Херсонской и Запорожской областей, перешедших под контроль российских военных в ходе спецоперации. Заодно и даёт понять Западу, что результативность поставок равна нулю.

Тем более что нередки ситуации, связанные со случаями захвата такого оружия российскими военными, нелегальной продажи подобных вооружений с территории Украины недружественно настроенным к НАТО государствам или махинации уже на месте. Но лобби таких поставок сильнее некуда.

В Германии логистикой поставок оружия из 23 стран занимается 10-я группа спецназа США, разрабатывая все новые маршруты. В Германии и Польше украинцы проходят обучение с гаубицами M777 и РСЗО "HIMARS".

Несмотря на призывы к мирным переговорам из ЕС и не только, по программной статье Байдена в New York Times понятно, что администрация Белого дома не поддерживает эту идею, предпочитая сохранять конфликт на "нейтралке".

Новые системы РСЗО должны придать некий импульс, поскольку украинцы "устали". Потому об ответных мерах думать всё равно придётся.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Людмила Черткова Россия закрыла вопрос статуса Херсонской и Запорожской областей Людмила Черткова Любовь Степушова Россия должна остановить строительство новой биолаборатории США в Казахстане Любовь Степушова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Силовые структуры
В Северодонецке ликвидирован первый наёмник из Бразилии, воевавший в рядах ВСУ
Силовые структуры
Жарихин: Зеленский решил "угробить" элитный спецназ ГУР в Северодонецке
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Силовые структуры
Сбитый ВСУ в Запорожье истребитель Су-27 оказался украинским
Последние материалы
Российские военные уничтожили гаубицы из США и Норвегии на Украине
Генерал Твитти: потери ВСУ в спецоперации могут составить 200 тысяч солдат
Собчак об изгойстве Овсянниковой: "Условный перебежчик"
Василец: "Армия РФ выполняет предвыборные обещания Зеленского лучше, чем он сам"
Военэксперт: Путин может "застеклить" Украину без ядерного оружия
Польша о полковнике в Северодонецке: "Случайное совпадение имени и фамилии"
Минобороны: армия РФ уничтожила две установки РСЗО "Град" и девять танков ВСУ
ВС РФ нанесли артиллерийские удары по объектам ВСУ в Сумской области Украины
Путин объявил о реформе МВД России из-за положения в Донбассе
Штаб теробороны ДНР: ВСУ нанесли удар по рыночной площади в Светлодарске
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников