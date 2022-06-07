Повреждённые на СВО натовские гаубицы M777 приходится везти на ремонт в Польшу

Обозреватель издания The Economist Шашанк Джоши прокомментировал судьбу западного вооружения на Украине. По его наблюдениям, оружие США и НАТО, в том числе гаубицы M777, уничтожаются на позициях либо выводятся из строя по причине плохого обслуживания. Украина не располагает ремонтными мощностями и комплектами запасных частей для западных гаубиц, из-за чего приходится перевозить их за тысячи километров, чтобы отремонтировать (например, в Польшу).

Сама по себе доставка тяжёлого вооружения в Донбасс обходится крайне дорого, при этом повреждение техники может произойти в первый же день боевых действий. Нередко причиной поломки техники становится его неправильная эксплуатация военными ВСУ. Чтобы выведенное из строя вооружение не стало трофеями ВС РФ, его вывозят в страны НАТО, декларативно — для ремонта, передаёт "Военное обозрение".