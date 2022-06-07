План по спасению экономики, предложенный президентом США Джо Байденом, заслуживает самой низшей оценки. Об этом заявил американский сенатор Джон Баррассо.
В эфире Fox News он отметил, что в США наблюдается рекордная инфляция. При этом глава государства, подчеркнул сенатор, продолжает демонстрировать свою некомпетентность.
Как пояснил Баррассо, в течение нескольких месяцев Байден не мог установить причину экономических проблем. Политик напомнил, что президент США долгое время "переводил стрелки", пытаясь обвинить в кризисе руководство РФ.
"Это не план по спасению экономики, а позорище!" — высказался Баррассо.
Он также добавил, что Байдену нужно ставить "единицу" за его инициативы. По словам сенатора, американский лидер предложил "нелепые шаги" для улучшения ситуации в США. Баррассо убеждён: американцы серьёзно пострадают, если в стране действительно повысят налоги.
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