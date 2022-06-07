Турагент: в болгарских гостиницах резко ухудшилось отношение к украинцам

В болгарских гостиницах сильно ухудшилось отношение к украинцам после того, как в номерах пожили беженцы с Украины. Об этом написала в соцсетях турагент из Черновцов Наталья Андрусяк, которая посетила Болгарию.

По ее словам, переселенцы оставляют после себя комнаты в "загаженном виде", а также массу претензий.

Особенно изумило турагента то, что в одном из номеров на стене фекалиями было написано "Слава Украине". Наталья заявила, что никогда бы не поверила этому, если бы не увидела своими глазами.

Она добавила, что искренне извинилась перед руководством отеля и объяснила, что такие не все украинцы.

Однако у болгар осталось впечатление, что их "использовали" и воспользовались убежищем большая часть тех, кому оно и не было нужно, заключила Андрусяк.