Овсянникова: "Я "не хорошая русская", я — украинка"

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что она по национальности украинка и собирается сменить фамилию.

"Я не "хорошая русская", я — украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова на свою родную фамилию Ткачук", — написала она.

Кроме того, она добавила, что вина за происходящее на Украине полностью лежит на плечах русских людей.

"Война" — это коллективная вина русских. Не Путин (Владимир Путин. — Прим. ред.) убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники", — отметила журналистка.

Ранее на Украине экс-редактора Первого канала внесли в чёрный список. Украинцы не жалуют бывшую сотрудницу российского телевидения, которая выбежала в студию программы "Время" с антивоенным плакатом против проведения спецоперации на Украине.