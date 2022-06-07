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Баширов: Западу придётся отвечать перед Россией за свои действия

Мир

До сознания западных элит скоро дойдёт, что за свои действия им предстоит отвечать перед Россией. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Баширов: Западу придётся отвечать перед Россией за свои действия

Он обратил внимание на то, что сейчас американские аналитики, журналисты из десятков иностранных газет и европейские политики стали друг за другом говорить и писать о вероятности победы России на Украине. И это известная стадия принятия неизбежного, считает эксперт.

Россия не спешит в СВО, так как все события, кроме потерь жизней солдат, работают на неё, добавил политолог.

А следующей стадией для западных элит, по его словам, станет осознание того, что за свои действия придётся отвечать.

"За санкции, за воровство нашего имущества, за оружие для ВСУ, за ограничение прав россиян, за разворот Лаврова. Мы же выводы делаем не спеша, но потом их уже не изменить", — заключил Баширов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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