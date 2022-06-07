Зеленский о Невзорове*: "Это оружие Украины против российской власти"

Владимир Зеленский предложил использовать Александра Невзорова* в качестве "оружия Украины" для свержения российской власти.

Во время последней пресс-конференции президент Украины признался, что отслеживает ситуацию с журналистом, который захотел получить украинское гражданство. По мнению Зеленского, Киев должен использовать подобных "перебежчиков" в своих интересах.

"Если у нас есть возможность качать российскую власть, то мы должны это делать с гражданами России", — отметил он.

Глава киевского режима уточнил, что готов "использовать любое оружие" против Москвы.

"Мы же радуемся, когда Макаревич или Ахеджакова поддерживают Украину", — заявил Зеленский.

Украинский президент считает, что у "бывших россиян" остались поклонники на родине, которые прислушиваются к их мнению.

"Я считаю, что это оружие Украины, — люди, которые формулируют свою позицию проукраинскую и против российской власти", — резюмировал Зеленский.

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