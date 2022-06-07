Владимир Зеленский предложил использовать Александра Невзорова* в качестве "оружия Украины" для свержения российской власти.
Во время последней пресс-конференции президент Украины признался, что отслеживает ситуацию с журналистом, который захотел получить украинское гражданство. По мнению Зеленского, Киев должен использовать подобных "перебежчиков" в своих интересах.
"Если у нас есть возможность качать российскую власть, то мы должны это делать с гражданами России", — отметил он.
Глава киевского режима уточнил, что готов "использовать любое оружие" против Москвы.
"Мы же радуемся, когда Макаревич или Ахеджакова поддерживают Украину", — заявил Зеленский.
Украинский президент считает, что у "бывших россиян" остались поклонники на родине, которые прислушиваются к их мнению.
"Я считаю, что это оружие Украины, — люди, которые формулируют свою позицию проукраинскую и против российской власти", — резюмировал Зеленский.
* - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.