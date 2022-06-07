Политолог Светов: Байден не смог сыграть на ситуации в Донбассе

До выборов в Сенат США осталось всего полгода, а рейтинг президента Джозефа Байдена находится на очень низкой отметке в 36 процентов. Ему нужно набирать политические очки, поэтому он и ввёл в стране режим ЧС. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил в беседе с "Вечерней Москвой", что в США действительно есть проблемы энергетики, но они не столь значительны, как преподносят их в Белом доме. А чтобы повысить свой рейтинг Байден готов пойти на любые меры, считает аналитик.

По его словам, падение спроса на информацию об Украине также ухудшает положение американского лидера. Поэтому он и дальше будет делать какие-то шаги в сфере энергетики.

"Байден надеялся сыграть на ситуации в Донбассе и в этом ключе обвинить президента России Владимира Путина в росте цен на бензин, однако у него не вышло", — заявил собеседник издания.