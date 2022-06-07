Китайцы высмеяли "гордых немцев": раз за разом "проглатывают" оскорбления Киева

Китайских аналитиков позабавило, что Германия игнорирует и молча "проглатывает" оскорбления официальных представителей Украины. В частности, речь идёт о постоянных "хамских" заявлениях посла Незалежной в ФРГ Андрея Мельника.

По словам аналитиков, немецкое правительство снова никак не отреагировало на слова Мельника о том, что если ФРГ не поставит Киеву танки, этот "позор войдёт в историю".

"Это действительно правда! Это опять произошло: посол Украины снова унизил Германию!" — пишет китайский аналитический портал 360Kuai

Китайские аналитики сочли поведение украинского посла как минимум странным. По их мнению, Киеву необходимо налаживать отношения с партнёрами, а не "поливать грязью". Впрочем, согласно материалу автора, неясно и то, почему Германия терпит подобное отношение.