Китайских аналитиков позабавило, что Германия игнорирует и молча "проглатывает" оскорбления официальных представителей Украины. В частности, речь идёт о постоянных "хамских" заявлениях посла Незалежной в ФРГ Андрея Мельника.
По словам аналитиков, немецкое правительство снова никак не отреагировало на слова Мельника о том, что если ФРГ не поставит Киеву танки, этот "позор войдёт в историю".
"Это действительно правда! Это опять произошло: посол Украины снова унизил Германию!" — пишет китайский аналитический портал 360Kuai
Китайские аналитики сочли поведение украинского посла как минимум странным. По их мнению, Киеву необходимо налаживать отношения с партнёрами, а не "поливать грязью". Впрочем, согласно материалу автора, неясно и то, почему Германия терпит подобное отношение.
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