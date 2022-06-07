Onet: санкции Польши против РФ грозят экологической катастрофой Балтийскому морю

МВД Польши в конце апреля запретило деятельность свыше 30 фирм, которые подозреваются в связях с российским капиталом. Такие санкции, принятые Варшавой, могут привести к катастрофе для Балтийского моря, пишет Onet.

Сотрудник Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек отметил в интервью изданию, что его компания попала под ограничительные меры. По его словам, организация занималась очисткой и транспортировкой канализационных стоков. Её услугами, пояснил Дудек, пользовались сотни польских корпораций.

Он подчеркнул: если оборудование, установленное на очистных сооружениях, внезапно выйдет из строя, то Балтийское море начнёт загрязняться.

"В этом случае неочищенные сточные воды будут сбрасываться в приёмник, то есть в реку, озеро или море", — пояснил сотрудник SPWP.

Дудек добавил, что компания не сможет оперативно устранить проблему, так как у предприятия заблокированы все топливные карты. Он убеждён: из-за антироссийских санкций Польши приближается экологическая катастрофа.