Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что несмотря на все инсинуации, референдум о присоединении Крыма к России был легитимным и полуостров является законной частью страны.
По его словам, сейчас Крым стал "проводником" для желающих регионов выйти из состава Украины.
"Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей. Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию", — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул Рогов, сейчас Запорожье возвращается "в родную гавань" в привязке к Крыму.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.