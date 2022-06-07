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Власти Запорожской области: Крым — законная часть России

Мир

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что несмотря на все инсинуации, референдум о присоединении Крыма к России был легитимным и полуостров является законной частью страны.

По его словам, сейчас Крым стал "проводником" для желающих регионов выйти из состава Украины.

"Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей. Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию", — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Рогов, сейчас Запорожье возвращается "в родную гавань" в привязке к Крыму.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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