Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в систематической краже украинского зерна. По его мнению, это "стратегия шантажа" продовольственным кризисом принадлежит президенту России Владимиру Путину.
Как подчеркнул Блинкен, Москва специально пошла на шантаж, чтобы вынудить Евросоюз и США снять ранее наложенные санкции. Кроме того, по его мнению, российская сторона конфискует зерно, чтобы "выгодно продать".
"Российская военно-морская блокада южноукраинского порта Одесса препятствует отправке зерна оттуда в обычные пункты назначения", — заявил Блинкен на конференции. — Стратегия президента России Владимира Путина, который хотел заставить остальной мир сдаться и снять санкции. Другими словами, очень просто — это шантаж".
По словам госсекретаря, под Одессой находится более 20 миллионов тонн зерна, тогда как в мире нарастает продовольственный кризис.
Ранее Pravda.Ru цитировала сообщение властей ДНР о том, под Мариуполем националисты собственноручно поджигают зерно при отступлении. Согласно информации, сгорело несколько тонн продукции в зернохранилище. Теперь оно не пригодно даже для корма скота.
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