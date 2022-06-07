Блинкен: Россия открыто ворует украинское зерно, чтобы выгодно продать

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в систематической краже украинского зерна. По его мнению, это "стратегия шантажа" продовольственным кризисом принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Как подчеркнул Блинкен, Москва специально пошла на шантаж, чтобы вынудить Евросоюз и США снять ранее наложенные санкции. Кроме того, по его мнению, российская сторона конфискует зерно, чтобы "выгодно продать".

"Российская военно-морская блокада южноукраинского порта Одесса препятствует отправке зерна оттуда в обычные пункты назначения", — заявил Блинкен на конференции. — Стратегия президента России Владимира Путина, который хотел заставить остальной мир сдаться и снять санкции. Другими словами, очень просто — это шантаж".

По словам госсекретаря, под Одессой находится более 20 миллионов тонн зерна, тогда как в мире нарастает продовольственный кризис.

Ранее Pravda.Ru цитировала сообщение властей ДНР о том, под Мариуполем националисты собственноручно поджигают зерно при отступлении. Согласно информации, сгорело несколько тонн продукции в зернохранилище. Теперь оно не пригодно даже для корма скота.