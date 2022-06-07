InfoBrics: всё больше американцев хотят "себе в президенты" Путина

Рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена стремительно падает, тогда как, согласно опросам, "авторитет" российского лидера Владимира Путина растёт на территории Америки, заявили международные аналитики.

Согласно информации, всё больше граждан США доверяют Путину и хотят видеть его "у руля" Соединённых Штатов Америки.

Так, согласно анализу, в пользу российского президента высказались 16% опрошенных респондентов. Тогда как рейтинг одобрения Байдена упал до 36%.

"Это показывает не только то, насколько сейчас непопулярен Байден, но и то, что американский народ перестаёт верить основным СМИ и начинает сочувствовать политическим лидерам, которые противостоят западным политикам и не похожи на них", — пишет InfoBrics со ссылкой на исследования.

Кроме того, издание подчеркнуло, что всё больше американских граждан не верят в обещания Байдена как по Украине, так и внутри страны. На рейтинге одобрения действующей власти сказалась высокая инфляция, к которой, как считают респонденты, привели огромные финансовые вливания в Незалежную.

"Эти проблемы затрагивают их каждый день, и самым ощутимым образом, но не украинский конфликт", — резюмировали аналитики.