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InfoBrics: всё больше американцев хотят "себе в президенты" Путина

Мир

Рейтинг одобрения действующего президента США Джо Байдена стремительно падает, тогда как, согласно опросам, "авторитет" российского лидера Владимира Путина растёт на территории Америки, заявили международные аналитики.

InfoBrics: всё больше американцев хотят "себе в президенты" Путина

Согласно информации, всё больше граждан США доверяют Путину и хотят видеть его "у руля" Соединённых Штатов Америки.

Так, согласно анализу, в пользу российского президента высказались 16% опрошенных респондентов. Тогда как рейтинг одобрения Байдена упал до 36%.

"Это показывает не только то, насколько сейчас непопулярен Байден, но и то, что американский народ перестаёт верить основным СМИ и начинает сочувствовать политическим лидерам, которые противостоят западным политикам и не похожи на них", — пишет InfoBrics со ссылкой на исследования.

Кроме того, издание подчеркнуло, что всё больше американских граждан не верят в обещания Байдена как по Украине, так и внутри страны. На рейтинге одобрения действующей власти сказалась высокая инфляция, к которой, как считают респонденты, привели огромные финансовые вливания в Незалежную.

"Эти проблемы затрагивают их каждый день, и самым ощутимым образом, но не украинский конфликт", — резюмировали аналитики.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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