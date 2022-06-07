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Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил позицию, о которой боятся говорить украинцы, заявил финский аналитик Лаури Нурми. По его мнению, слова о недопустимости унижений России сильно испугали официальный Киев.

Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"

Как подчеркнул Нурми, многие мировые лидеры, в том числе и украинские политики понимают, что рано или поздно им придётся сесть с Москвой за стол переговоров.

"Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы", — говорится в статье Нурми для Iltalehti.

По мнению финского аналитика, своими словами Макрон "частично признал" правомерность российской спецоперации на Украине, что стало для Киева ударом.

Ранее Pravda.Ru цитировала резкий ответ главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы на высказывание французского лидера. По мнению министра, своим заявлением Макрон "унизил Францию" и другие страны, которые выступают против "агрессии России".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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