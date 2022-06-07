Во Франции верят в неизбежную победу армии России в спецоперации на Украине

Российская армия неуклонно движется к неизбежной победе в спецоперации на Украине, пишет член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в колонке для издания Valeurs Actuelles.

По его словам, западные средства массовой информации распространяют недостоверную информацию о ситуации на Украине, но даже их искажённые данные свидетельствуют о том, что украинские Вооружённые силы находятся в тяжёлом положении.

"Победа российской армии была неизбежна и остается неизбежной. <…> Окончательный исход <…> не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта", — подчеркнул Жантийе.

Он отметил, что армия России ещё в начале спецоперации разгромила те части ВСУ, которые могли сопротивляться. Автор материала добавил, что успехи РФ в Донбассе можно видеть на примере Северодонецка.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что союзные войска зачистили Северодонецк зачищен, и в настоящее время бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску.