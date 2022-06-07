American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

По словам автора материала, эти государства призывают как можно скорее урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

"Никто из них не настаивает на том, чего время от времени требует Владимир Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года", — подчеркнул Бьюкенен.

Он добавил, что в этом требовании Зеленского поддерживают лишь часть стран Восточной Европы.

В понедельник, 6 июня украинский лидер заявил, что мир начинает уставать от ситуации на Украине и некоторые страны начинают подталкивать Киев к невыгодным для него договоренностям с Россией.