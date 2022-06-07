Оппозиция Британии: страна устала от лжи и безразличия Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не держит свои обещания, а правящая верхушка полностью игнорирует мнение жителей страны, заявил Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

По его мнению, Джонсон "совершенно не годится" для поста премьер-министра страны.

"Британская общественность устала, устала от премьер-министра, который много обещает, но никогда не выполняет обещанного, устала от премьер-министра, под чьим началом в сердце правительства существует культура лжи и нарушения законов", — заявил Стармер.

Накануне в Британии правящая партия страны вынесла Джонсону вотум доверия. По словам лидера оппозиции, это произошло из-за того, что политики проигнорировали мнение народа и руководствовались лишь собственными интересами.