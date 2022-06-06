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Зеленский попросил журналистов мира не уменьшать внимание к Украине

Мир

Владимир Зеленский в День журналиста Украины рассказал о важности работы "солдат информационного фронта".

Зеленский попросил журналистов мира не уменьшать внимание к Украине

Президент Украины перечислил должности работников СМИ. Он выразил благодарность операторам инженерам, редакторам, фотокорреспондентам, продюсерам.

"Это люди, которые держат информационный фронт, и которым я благодарен за это от имени всех нас, всех украинцев", — сказал Зеленский.

Лидер Украины наградил отличившихся журналистов.

"Вручил награды также и родным тех, чью жизнь унесла война. 32 работника СМИ погибли с 24 февраля", — рассказал глава Незалежной.

Он призвал работников СМИ бороться за свободу и распространять информацию. Зеленский желает, чтобы в мире не уменьшалось внимание к Украине.

"Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", — сказал президент Украины.

Ранее Зеленский признал, что в мире устали от украинского конфликта.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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