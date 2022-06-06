Зеленский заявил, что в мире устали от украинского конфликта

В понедельник, 6 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир устал от украинского конфликта.

Зеленский прокомментировал информацию о переговорах Запада о плане прекращения войны. Авторы CNN заявили, что США, Великобритания и Евросоюз уже несколько недель ведут переговоры о плане прекращения конфликта на Украине. В частности, обсуждался и предложенный Италией план, включающий четыре этапа:

полное прекращение огня и отвод войск от линии фронта; вступление Украины в ЕС и гарантии невступления в НАТО; двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. План предусматривает автономию этих территорий; заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе.

Отмечается, что Украина участия в переговорах не принимает.

Зеленский заявил, что никакого плана переговоров у него нет. По его мнению, Запад делает это не ради Незалежной, а ради своих собственных финансовых или политических интересов. Зеленский признал, что в мире растёт усталость от украинского конфликта и "люди хотят какого-нибудь результата для себя, а нам с вами нужен результат — для нас". Президент Украины подчеркнул, что никаких переговоров по урегулированию конфликта с Западом он не обсуждал.

Данное заявление в очередной раз показывает, что Зеленский и не думает решать вопрос мирным путём, а переговоры с западными коллегами ведутся только по вопросам предоставления финансовой помощи.