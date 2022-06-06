Зеленский заявил о подталкивании Украины к невыгодным соглашениям с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир начинает уставать от ситуации на Украине и некоторые страны начинают подталкивать Киев к невыгодным для него договоренностям с Россией.

"Всем очень хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодному для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же разные: как финансовые, так и политические", — цитируют Зеленского украинские СМИ.

Он отметил, что в мире растёт усталость от того, что происходит на Украине

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, представители двух стран начали вести переговоры о дипломатическом разрешении конфликта, однако в апреле диалог был прерван по инициативе украинской стороны. С тех пор переговоры не возобновлялись.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает Киеву возобновить переговоры с Россией.