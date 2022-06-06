Зеленский предупредил об опасном прорыве ВС РФ в Донбассе: "Они мощнее"

Ситуация в Донбассе может измениться в худшую сторону для Украины. Об этом предупредил президент страны Владимир Зеленский. Он констатирует, что на данный момент ситуация остаётся сложной в Запорожье и в Северодонецке.

"Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно. Их больше, они мощнее", — цитирует слова Зеленского "РБК-Украина".

Президент Незалежной отмечает, что ВС РФ могут уничтожать стратегически важные предприятия ракетными ударами, в случае прорыва российские войска пойдут на юг. Однако планы Москвы определить сложно, подчеркнул Зеленский. Также он не исключает возврат войск РФ на те территории, которые они контролировали ранее.