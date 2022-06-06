Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электричества в США

Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемого дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. Соответствующий документ подписал президент США Джо Байден, сообщает Белый дом.

"Провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", — говорится в тексте документа.

В американской администрации отметили, что страна столкнулась с трудностями в производстве достаточных объёмов электроэнергии.

В США более половины электричества в 2022–2023 годах будет производиться при помощи солнечных батарей, объяснили в Белом доме. Однако проблема заключается в сложностях при импорте комплектующих для их производства из стран Юго-Восточной Азии. В этой связи Байден временно освободил от ввозных пошлин модули для солнечных батарей, поставляемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.