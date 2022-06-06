Зеленский назвал Запорожье и Северодонецк самыми сложными участками для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время самыми сложными участками для Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются запорожское и северодонецкое направления.

Он отметил, что сейчас "наблюдается угрожающая ситуация в Запорожской области и Северодонецке". Украинский лидер не исключил, что ситуация может ухудшиться для ВСУ.

"Если будет прорыв в Донбассе, нам будет очень сложно", — подчеркнул он.

В понедельник, 6 июня Минобороны РФ призвало Вооружённые силы Украины не защищать киевский режим, во главе которого стоят националисты, и сложить оружие. Отказ украинских военных сражаться — правильный поступок, а не трусость, поскольку так они смогут сохранить свои жизни и вернуться к семьям, подчеркнул официальный представитель

оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил солидарность со словами спикера венгерского парламента страны Ласло Кевера, который предположил, что у Зеленского психические проблемы. Именно этим можно объяснить грубость и агрессию украинских властей по отношению к тем странам, которые им помогают, подчеркнул министр.