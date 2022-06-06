Глава МИД Венгрии согласился с наличием психической проблемы у Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился с мнением спикера парламента страны Ласло Кевером, который предположил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет психическую проблему. Именно так он смог объяснить грубость и агрессию украинских политических деятелей по отношению к тем, кто им помогает.

5 июня Кевер признался, что его несколько шокировало поведение Зеленского, угрожавшего тем, кто готов ему помогать, и предположил, что виной всему является определённая "личная психическая проблема". Украинские власти, в свою очередь, крайне негативно отреагировали на это заявление.

"В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь… Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены", — поделился мнением Сийярто в соцсети.

Ранее Зеленский подверг критике правительство Венгрии по всем возможным пунктам: и за то, что она не поддерживает санкции против РФ относительно российского газа, не хочет согласиться с закрытием неба над Украиной, отказывается поставлять киевским властям оружие и не хочет, чтобы его доставляли через её территорию.

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, его страна действует и будет продолжать действовать, исходя прежде всего из своих национальных интересов.