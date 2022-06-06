Хорватия потребовала от Сербии сделать выбор: либо ЕС, либо Россия

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал ситуацию с сорванным визитом в Белград министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По сути, Пленкович одобрил действия властей Болгарии, Черногории и Северной Македонии, которые закрыли воздушное пространство своих государств для самолёта главы МИД России.

Андрей Пленкович подчеркнул, что Сербия должна сделать выбор между Россией и Евросоюзом. По его словам, "Сербия, как и все страны в этих обстоятельствах, должна очень внимательно подходить к тому, чью сторону выбирает и поддерживает", сообщает РИА "Новости".

По словам главы правительства Хорватии, если у Сербии "есть амбиции идти в ЕС, она должна знать, где находится". "Сейчас не время для сидения на двух стульях", - заявил Пленкович.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ранее сообщила, что президент страны Александр Вучич был вынужден лично договариваться о маршруте главы МИД России. Визит Сергея Лаврова должен был состояться 6-7 июня.

По словам главы сербского правительства, ситуация для официального Белграда была осложнена тем, что 10 июня ожидается визит канцлера Германии Олафа Шольца. А сейчас, по словам Брнабич, ситуация такова, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".

Напомним, сербские власти неоднократно подчёркивали, что не будут присоединяться к антироссийским санкциям. При этом в Белграде отмечают, что не будут присоединяться к санкциям по своей воле. Одновременно с этим власти Сербии говорят о постоянно растущем давлении со стороны как Евросоюза, так и отдельных государств Запада.

При этом приоритетом для властей Сербии остаётся вступление в Евросоюз. Менять планы на этот счёт в Белграде не собираются. Или, во всяком случае, не говорят об этом публично.