Дипскандал Венгрии и Украины: "президент - псих" и "венгры - пособники фашистов"

Между Украиной и Венгрией разразился дипломатический скандал. Спровоцировал его спикер венгерского парламента Ласло Кевер.

В эфире телеканала HirTV политик заявил, что президент Украины "слишком нагло требует от Запада помощи", потому что у него "психические проблемы".

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, её просит. Причём, вежливо. Может — настойчиво, но именно просит, а не требует и тем более не угрожает, ведь так друзей не заводят и дружбу не поддерживают. А Зеленский именно что требует и иногда угрожает. Видимо, у него какая-то личная, психическая проблема, с которой я не знаю, что делать", — заявил Кевер.

Спикер также подчеркнул, что у венгров Закарпаться "могут быть веские основания опасаться, что их вынудят покинуть родину через 1100 лет проживания там".

Вероятно спикер венгерского парламента имел в виду ненависть украинских неонацистов к этническим венграм, проживающим в Закарпатье.

Киев обвинил Венгрию в пособничестве фашистам во время Второй мировой

"Отповедь" в адрес венгерского политика прозвучала от замглавы офиса Владимира Зеленского Андрея Сибиги. Не пускаясь в дискуссии, он назвал Кевера "подгавкивающим фашистом" у которого "короткий ум, но длинный язык" и которому место — "на помойке истории".

"Эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков", а еще если откликается изнутри фашистская ДНК. Вот они и подгавкивают на президента страны героев, смелых и свободных людей", — сказал Сибига.

Отреагировали на заявления венгерского политика и в МИД Украины:

"МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его собственного психического здоровья", — заявил спикер МИД Олег Николенко.

СМИ внесли свои "пять копеек"

Ведущий телеканала 24, отметил, что венгерские политики "поливают грязью Украину потому, исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", и напомнил, что в годы Второй мировой войны Венгрия сотрудничала с фашистами и причастна к "массовому убийству советских граждан в УССР". О как...