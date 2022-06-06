Политолог об отставке Джонсона: "На переправе даже таких лошадей менять нельзя"

Научный сотрудник в университете Оксфорда и независимый политолог Олег Юрин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал голосование по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

"Сегодня будет решён принципиальный вопрос: останется ли Борис Джонсон премьером. Если он сохранит пост, то какое-то время политика не будут беспокоить. Однако все понимают, что партии с таким руководителем очень сложно доверять", — подчеркнул специалист.

Вместе с этим он сказал, что главу правительства хотят обвинить в подорожании товаров в королевстве. Однако, по мнению эксперта, Джонсон, скорее всего, сохранит пост.

"Сейчас британские власти на переправе, происходит ответственный момент. Пандемия только заканчивается. Есть угроза продовольственного кризиса. На Украине идёт военная спецоперация России. На этом бурном потоке, на переправе даже таких лошадей менять нельзя", — заключил собеседник издания.

Ранее в Pravda.Ru сообщали, что премьер Британии может сложить полномочия уже на этой неделе. Члены партии Джонсона призвали провести процедуру вотума недоверия из-за вечеринок на Даунинг-стрит и в Уайтхолле. Известно, что в это время в королевстве действовали антикоронавирусные ограничения.