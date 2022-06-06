Экстрасенс Фомин назвал дату капитуляции Зеленского: "Где-то числа 17-го!"

Согласно прогнозам, сделанным экстрасенсом и бывшим сотрудником КГБ, 86-летним Иваном Фоминым, украинский лидер Владимир Зеленский должен капитулировать не позже 17 сентября.

Также ясновидящий предсказал побег из страны главы Незалежной, скорее всего, в Литву.

"Ну, я думаю, так до сентября! Где-то в сентябре! Сейчас у нас май? Июнь, июль… до сентября, вот в сентябре должно стихнуть! Это, по моему виденью, выходит до сентября. Где-то даже числа 17-го! Вот цифра 17 выходит!", — рассказал экстрасенс в эфире телеканала НТВ.

Фомин также рассказал о страхе и сильных переживаниях Зеленского, и о его планах сбежать с Украины. Ясновидящий уверен, что страной, в которую отправится украинский президент, когда всё "закончится", станет одно из прибалтийских государств или Польша.